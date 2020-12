Calendario Napoli 2021- Come annunciato dalla SSC Napoli sul proprio sito online, anche quest’anno la società azzurra presenterà il proprio calendario ufficiale con i calciatori azzurri protagonisti del progetto.

CALENDARIO NAPOLI 2021, IL TEMA DEL PROGETTO

“I calciatori del Napoli 365 giorni a casa tua per un’edizione ispirata al desiderio di ripartenza e all’ottimismo dopo un anno controverso che ci ha visto impegnati a lottare verso un futuro più radioso”.

È questo il commento apparso sul sito ufficiale del Napoli. Il nuovo calendario azzurro inneggia al desiderio di ripartenza dopo un anno difficile, segnato non solo dal covid ma anche da difficoltà sul campo. Infatti a inizio anno la società azzurra ha dovuto risalire la china dopo le numerose sconfitte con Ancelotti in panchina. Poi con l’arrivo di Gattuso, grazie alla sua grinta e dinamismo, le cose sono andate meglio, tanto da poter esporre una Coppa Italia in bacheca.

QUANDO E DOVE ACQUISTARE IL CALENDARIO AZZURRO

Oggi alle ore 14 verrà presentato il calendario azzurro in conferenza stampa. Lorenzo Insigne e Andrea Petagna ne prenderanno parte.

Le uniche anticipazioni fornite dal club, attraverso un comunicato, sono il tema e la data di uscita del calendario del 2021: sarà disponibile in edicola a partire da domani 22 dicembre col Corriere dello Sport-Stadio. Il prezzo è di 8,99 euro insieme al quotidiano.

LA NOTA UFFICIALE DELLA SSC NAPOLI

“Si chiude il set fotografico, tutto è pronto, inizia l’attesa per il calendario più collezionato. Un amuleto bene augurante, un vessillo ricco di scaramanzia napoletana che ci accompagnerà per tutto il nuovo anno. Il difficile 2020 è ormai alle spalle, ma resterà per sempre nella memoria. Per questo, una dedica speciale troverà posto nel Calendario SSC Napoli 2021 rendendolo irripetibile. Un cimelio da collezione. Non resta che andare in edicola ed attendere il Calendario SSC Napoli 2021, un nuovo entusiasmante anno sta per cominciare! Sono partner del Calendario SSC Napoli 2021, aziende di rilievo nazionale ed internazionale operanti in diversi settori merceologici. Ritroviamo Pasta Garofalo, MSC Crociere, Pepsi, Gatorade, Gruppo Navarra, Très Bon, DOOA, Salumi Villani, StarCasinò.Sport, IDIR, Crispo, Decò, AdHoc, Gruppo Di Palo, Piessefarma, Euronics Tufano, Prezioso Casa. In collaborazione con il Corriere dello Sport-Stadio.”

