PAGELLE LAZIO NAPOLI – Si è concluso il match della 13ª giornata tra Lazio e Napoli. I biancocelesti vincono 2-0 grazie alle reti di Ciro Immobile e Luis Alberto. Brutta prestazione del Napoli, che non è mai apparso in partita. Tante le insufficienze negli azzurri, che erano chiamati ad una reazione dopo la sconfitta di San Siro, che invece non è arrivata. Per la prima volta in Serie A due sconfitte consecutive per gli azzurri. Se non fosse abbastanza, preoccupano anche le condizioni di Kalidou Koulibaly, uscito dopo un infortunio muscolare che verrà valutato nelle prossime ore e di Hirving Lozano, uscito dal campo a causa di un infortunio alla caviglia.

Ospina 6: Non può nulla sui due gol della Lazio, non viene chiamato in causa praticamente in nessuna occasione. Incolpevole.

Di Lorenzo 5: Prestazione ancora una volta negativa dell’ex Empoli, che risulta il migliore della retroguardia azzurra: ed è tutto dire.

Maksimovic 4,5: Tantissimi errori in fase di posizionamento, Immobile banchetta al suo cospetto e il difensore serbo non riesce a limitarlo praticamente mai.

Koulibaly 4,5: Perde costantemente il duello con Immobile, patisce un infortunio muscolare e per poco non viene espulso per doppia ammonizione. Dal 55º Manolas 5,5: Prestazione incolore, al suo ingresso in campo si fa trascinare nella mediocrità della retroguardia azzurra.

Mario Rui 4: Regala il gol del 2-0 alla Lazio con un pallone perso in maniera scriteriata: completamente fuori fase. Dal 64º Faouzi Ghoulam 5,5: Entra in campo e non si nota, la partita sembrava già finita a 25 minuti dal triplice fischio.

Fabian Ruiz 4,5: Non riesce mai a prendere in mano il pallino del gioco, fallisce una buona occasione e si nasconde per il resto del match.

Bakayoko 5: Manca il suo filtro a centrocampo e si sente, prestazione sottotono dell’ex Milan e Chelsea. Dal 64º Lobotka 5,5: Era chiamato a dare una scossa al centrocampo azzurro, missione fallita.

Politano 4,5: Mai entrato in partita: serata no. Dal 55º Elmas 5,5: Non riesce a esprimere le sue qualità in una partita che perde ogni mordente dopo il 2-0.

Zielinski 4,5: Era chiamato ad essere il leader offensivo del Napoli, è stato l’ombra di sé stesso.

Lozano 5,5: Il migliore dell’attacco azzurro, ma nonostante ciò non riesce a dare la sua impronta al match. Paura per l’infortunio alla caviglia. Dal 74º Malcuit S.V.