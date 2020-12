FORMAZIONI LAZIO NAPOLI – Il Napoli affronterà la Lazio in occasione della 13ª giornata di Serie A. La partita si giocherà all’ Stadio Olimpico di Roma, casa dei biancocelesti, domenica 20 dicembre 2020 alle ore 20:45.

Il match sarà molto importante per entrambe le squadre in campo, chiamate a riscattarsi dopo i risultati negativi del turno infrasettimanale. Il Napoli proverà a rialzarsi dopo la sconfitta subita in trasferta contro l’Inter. La Lazio invece è alla disperata ricerca di punti, dopo uno dei peggiori avvii della storia recente biancoceleste.

Lazio Napoli formazioni: tante assenze pesanti

La sfida tra Lazio e Napoli sarà la penultima giornata del 2020 ed entrambe le squadre sono chiamate a fare risultato per non allontanarsi troppo dai rispettivi obiettivi. Per riuscire ad imporsi sull’avversaria però, entrambe le squadre dovranno fare a meno di diverse pedine fondamentali. Per Simone Inzaghi infatti peseranno le assenze certe di Vedat Muriqi e Mohamed Fares, a causa di problemi di natura muscolare, Lucas Leiva a causa di un riacutizzarsi degli ormai cronici fastidi al ginocchio e di Senad Lulic, fuori lista a causa di un infortunio di lunga data. Difficile ipotizzare la presenza nel match anche di Francesco Acerbi. Il cardine della difesa biancoceleste si è infortunato contro il Verona e sta tentando in tutti i modi di recuperare per la sfida di domenica sera, ma le sensazioni non sono positive.

Per il Napoli le assenze sono inferiori come numero, ma indubbiamente più rilevanti dal punto di vista tecnico. Salteranno la trasferta di Roma sia Victor Osimhen, ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio alla spalla patito con la Nigeria, sia Dries Mertens, infortunatosi alla caviglia nei primi minuti del match contro l’Inter. Non sarà del match neppure il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, espulso dall’arbitro Massa a causa di un insulto nei suoi confronti.

Formazioni Lazio Napoli

Di seguito le probabili formazioni con cui dovrebbero scendere in campo le due squadre:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi S.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Zielinski, Bakayoko, Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. All.: Gattuso