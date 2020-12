Tuttosport – Solo una giornata ad Insigne perché gli interisti hanno detto le stesse cose

Lorenzo Insigne ha avuto soltanto un turno di squalifica per il rosso ricevuto contro l’Inter dopo il rigore concesso per il fallo di Ospina su Darmian e il “vai a cag**e” rivolto all’arbitro Massa da parte del capitano azzurro. Di solito sono due le giornate di squalifica ma le scuse di Lorenzo nel post partita al direttore di gara hanno ammorbidito la pena da scontare. Non è tutto, però, perché secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, anche gli interisti avrebbero detto le stesse cose, senza essere però sanzionati. Anche per questo motivo Massa ha deciso di tramutare la seconda giornata di squalifica in un’ammenda di 10mila euro.

