SERIE A – La Juve travolge il Parma, vince anche la Sampdoria. Fiorentina ancora senza vittoria (CLASSIFICA)

Sono terminati gli anticipi della tredicesima giornata di campionato in Serie A. Ad aprire erano state Fiorentina e Verona finita 1-1, con due reti su rigore: prima Veloso per l’Hellas e poi Vlahovic per i viola. Prandelli ancora alla ricerca del primo successo in campionato sulla panchina dei gigliati. Nel pomeriggio netta vittoria della Sampdoria ai danni del Crotone per 3-1: reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella; mentre per gli ospiti gol della bandiera per Simy su rigore.

Senza storia il match della sera con la Juventus che passa sul Parma al Tardini con il risultato di 0-4. A segno Kulusevski, per il classico gol dell’ex, doppietta di Ronaldo e Morata. Con questo successo i bianconeri raggiungono quota 27 punti in classifica agganciando, almeno momentaneamente, l’Inter al secondo posto.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA: