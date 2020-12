CdS – Mertens, un mese per il recupero: può esserci già con l’Empoli in Coppa Italia. Con la Juve non vuole mancare

Dries Mertens è già in Belgio per svolgere le terapie adatte per recuperare dall’infortunio capitatogli contro l’Inter. Il centravanti belga impiegherà circa quattro settimane per tornare a pieni ritmi in campo. Salterà Cagliari e Spezia nel 2021 e potrebbe tornare per la gara di Coppa Italia contro l’Empoli per rimettere minuti importanti nelle gambe in vista di Fiorentina e, soprattutto, Juventus in Supercoppa. Il belga non vuole proprio mancare alla gara contro i bianconeri, per nessun motivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

