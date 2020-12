CdS – Il Napoli monitora Junior Firpo del Barcellona

Manca poco e inizierà ufficialmente un’altra sessione di mercato, vicinissima a quella conclusasi poco più di due mesi fa. Gli azzurri dovrebbero soltanto puntellare una rosa già considerata molto forte, magari con un terzino. Per acquistare, però, il Napoli deve prima cedere e se dovesse partire Malcuit, considerando anche la volontà di Hysaj di non rinnovare per ora, i partenopei potrebbero pensare all’acquisto di Junior Firpo dal Barcellona. L’esterno basso era già stato cercato dagli azzurri ai tempi del Betis Siviglia insieme a Fabián Ruiz ma poi lui scelse i blaugrana. Oggi non riesce a trovare spazio e il Napoli potrebbe approfittarne. Lo scrive il Corriere dello Sport.

