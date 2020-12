Tuttosport – Gomez, l’Atalanta non lo cede gratis. Anche il Napoli su di lui

Il Papu Gomez lascerà l’Atalanta a gennaio, molto probabilmente, dopo che il rapporto con Gasperini si è improvvisamente incrinato nelle ultime settimane. Tant’è vero che l’argentino è stato impiegato poco nelle ultime gare dei bergamaschi in Serie A. Il fantasista atalantino non verrà, tuttavia, regalato dal club nerazzurro. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport ci sarebbe anche il Napoli sulle sue tracce, così come altre squadre si Serie A. Il Milan resta in pole position ma anche il PSG da lontano scruta la situazione.

