Lite Auriemma-De Paola in diretta: “Sembri juventino, ricordo certi titoli! Togli la sciarpa”

Lite Auriemma De Paola in diretta a Radio Marte. Colpa dell’espulsione di Insigne e di un arbitraggio piuttosto controverso in Inter-Napoli. Al tutto, si aggiunge un dato: dopo quell’Inter-Juventus del 28 aprile 2018, in 92 partite, Orsato non ha arbitrato le gare di nerazzurri. Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, era in forte disaccordo con Auriemma e i due non hanno risparmiato alcun alterco verbale e in reciproche accuse di faziosità.

LITE AURIEMMA DE PAOLA SUGLI ARBITRI IN DIRETTA A RADIO MARTE

Nello scontro, De Paola ha dichiarato: “Non puoi pretendere un commento di parte come piace a te! Posso avere una mia idea, ti sembra un approccio normale? Non devi rappresentare niente, Napoli si rappresenta da sola. Io non vedo complotti e cospirazioni, ho criticato persino l’arbitraggio di Pechino. Non mi piace fare congetture”.

Le risposte di Auriemma non si sono fatte attendere: “Da quello che dici potresti sembrare tifoso della Juve, io non sono tifoso, non ho trombette in mano, ce l’avete voi. La sciarpa mettila al collo che fa freddo. Tu dai la sensazione di rappresentare qualcosa, io vedo come il signor Orsato non arbitra l’Inter da 92 partite e non ho una spiegazione. Le tue parole le sentivo pure prima di Calciopoli. Me li ricordo certi titoli, quando eri direttore“.

RIGORI NAPOLI

Sul perché il Napoli non abbia avuto rigori in questa stagione e ne conti solo quattro dalla scorsa, De Paola risponde: “Niente rigori al Napoli? I numeri non mi convincono, dipende anche da quanto attacchi. Il Napoli ha giocatori con caratteristiche diverse che contrastano la possibilità di ottenere rigori. Però effettivamente a livello numerico è una stranezza. L’argomento però mi lascia un pochettino perplesso, faccio più che altro considerazioni sugli episodi reali. Anche altre squadre possono lamentarsi”.