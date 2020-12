Chiacchio: “Juve-Napoli, il fatto che la FIGC non si costituisca è un gran vantaggio per gli azzurri”

Un boccone amaro da digerire, una decisione che non è stata gradita dal Napoli, dagli stessi calciatori azzurri e dall’intera tifoseria.

In casa Napoli, infatti, regna l’amarezza per la scelta decretata dal Giudice Sportivo per quanto concerne il match non disputato tra Juventus e Napoli. E dopo la gara persa malamente con l’Inter, il dispiacere è accresciuto per l’espulsione di Lorenzo Insigne.

Anche l’avvocato Edoardo Chiacchio si è espresso a riguardo, lasciando alcune dichiarazioni nel corso delle trasmissioni di “Marte Sport Live” e di Radio “KissKiss Napoli: “Il fatto che il Napoli sia da solo davanti al Collegio di Garanzia del CONI sarà un enorme vantaggio. Avere due controparti che non si costituiscono dà un vantaggio, speriamo che il ricorso vada accolto.

Le possibilità sono tre: si può accogliere il reclamo senza rinvio, decidendo di accogliere il ricorso con la programmazione del match e la revoca del punto di penalizzazione. Ci può poi essere annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, con i componenti della giuria che sarebbero diversi. La terza ipotesi è quella del rigetto, che ovviamente non ci auguriamo.

“Restituire il punto? Forse sì, i due aspetti della sentenza sono diversi. Il Napoli potrebbe recuperare il punto pur senza giocare la gara. C’è il precedente di Reggiana-Salernitana, in cui il punto di penalizzazione era stato cancellato“.

Si ricorre troppo alla giustizia sportiva? “Si ricorre quando è necessario e doveroso, quando le possibilità che un appello possa avere degli effetti positivi. A me personalmente non piace farle, ma tante volte bisogna agire in fase preventiva ed evitare che si giunga davanti alla Giustizia Sportiva“.