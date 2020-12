CdS – Juventus nuovamente su Milik: spunta la richiesta di Gattuso ai bianconeri

L’edizione odierna del Corriere della Sera ritorna sull’interessamento della Juventus per Milik, con un’esplicita volontà di Rino Gattuso:

“L’interessamento juventino per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli, torna così d’attualità. Il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, di segnare, ma anche di rispettare le gerarchie, è quello giusto. Il prezzo (18 milioni) non esattamente, vista la situazione del polacco a Napoli, ma c’è tempo per venirsi incontro: senza l’inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa l’esterno juventino”.