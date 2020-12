Tuttosport – L’agente del Papu Gomez a Zingonia per discutere del futuro dell’argentino. Inter e Milan su di lui

Alejandro Gomez, meglio conosciuto come il Papu, lascerà l’Atalanta a gennaio con molta probabilità. Il rapporto con Gasperini si è ormai incrinato e il calciatore potrebbe addirittura non scendere in campo questa sera contro la Juventus. Una presa di posizione molto forte da parte dell’allenatore del club bergamasco che costringerà l’argentino a lasciare la dea già a gennaio. Il suo procuratore Riso, infatti, è stato a Zingonia per discutere del futuro del suo assistito, secondo quanto riportato da Tuttosport. Sul Papu, scrive il quotidiano, si sono fiondate Inter e Milan.

