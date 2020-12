Rai – Piccoli problemi per il rinnovo di Gattuso. L’annuncio potrebbe arrivare dopo l’epifania

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista Rai ha parlato, tra le tante cose di mercato, anche del rinnovo di Gennaro Gattuso:

“Rinnovo Gattuso? I due avvocati in Gattuso, uno in Portogallo e uno in Italia, hanno inviato ai legali della Filmauro delle eccezioni contrattuali che devono essere riviste. Ci sono alcuni punti che non convincono i legali di Gattuso ed è stato chiesto una verifica. Il plico è stato letto, ora è in mano alla Filmauro che deve modificare e rimandarle in Portogallo e all’altro avvocato in Italia. Per Natale ci sono tempi ristretti ed è probabile che tutto slitti dopo l’epifania. Se tutto andava liscio, si firmava già questa settimana, ma parliamo di questione burocratiche.

Gattuso resta a Napoli. Il tweet? Il tweet di De Laurentiis ci sarà, ma forse non arriverà prima di Natale perché questa settimana non è andato tutto liscio. Ci sono piccolissimi punti legati a bonus, premi e diritti d’immagine“.