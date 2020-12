INTER NAPOLI STREAMING – Tra pochissimo scenderanno in campo l’Inter di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso per la 12a giornata di Serie A Tim. Il Napoli è reduce dal successo casalingo contro la Sampdoria, i nerazzurri anche hanno ottenuto tre punti la scorsa giornata vincendo in trasferta contro il Cagliari.

DOVE VEDERE INTER NAPOLI

Il big match si disputerà a breve allo Stadio Meazza. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match tra Inter e Napoli in tv e streaming.

La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 satellite o 473 digitale terrestre).

Il match sarà fruibile anche in streaming! Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go pc, notebook, tablet e smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Ecco di seguito anche gli undici titolari scelti da Conte e Gattuso in vista del big match di San Siro:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.

PRECEDENTI INTER NAPOLI

Tra Serie A e Coppa Italia sono 83 i precedenti giocati dalle due squadre in casa dell’Inter, terminati con questo bilancio:

VITTORIE INTER: 55 (66,27%) – ultima il 2-0 del 28 luglio 2020 con i gol di D’Ambrosio e Lautaro Martinez.

(21,68%) – ultimo lo 0-0 del 11 marzo 2018. VITTORIE NAPOLI: 10 (12,05%) ultima l’1-0 in Coppa Italia del 12 febbraio 2020 con gol fi Fabiàn; in Serie A l’ultima vittoria è l’1-0 del 30 aprile 2017 con gol di Callejon.