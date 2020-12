Il Mattino – Osimhen, nessun rientro prima del 2021: terapie in Belgio e ritorno contro il Cagliari

Victor Osimhen è in Belgio, ad Anversa, per ricevere le cure adatte per la spalla. L’infortunio contro la Sierra Leone con la maglia della sua Nigeria ha intaccato anche i nervi del braccio e l’attaccante azzurro ha avuto problemi proprio per questo. L’ultima partita del 2020 è in programma il 23 dicembre, tra una settimana, ed è difficile pensare che il nigeriano possa già essere a disposizione per la gara casalinga contro il Torino. Discorso diverso, invece, per la sfida contro il Cagliari, la prima del 2021. Per quella gara Victor dovrebbe tornare tra i convocati e gradualmente rientrare tra i titolari di mister Gattuso. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI