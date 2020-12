CdS – Inter-Napoli, Gattuso medita l’esclusione di Fabian Ruiz

Questa sera al San Siro ci sarà Inter-Napoli, una gara fondamentale per entrambe le squadre. Uno scontro diretto per la Champions, ma chissà che non possa esserlo anche per lo scudetto. Potrebbe rifiatare Fabian Ruiz nelle file azzurre questa sera. Ecco quanto scrive il Corriere della Sera:

“Al Napoli manca Osimhen e potrebbe non partire dall’inizio Fabian Ruiz, decisivo nella vittoria di Coppa Italia dello scorso febbraio. La sfida resta comunque tra i reparti offensivi, perché la nuova filosofia è segnare sempre di più. L’Inter ha l’attacco migliore del campionato con 29 reti, il Napoli è il secondo con 26. Si gioca senza tatticismi, per vincere e rischiando, anche oltre il lecito”.