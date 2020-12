FACCI MARADONA – Filippo Facci ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico. Le dichiarazioni su Maradona rilasciate a Tiki Taka non sono passate inosservate. Per parlare di quanto accaduto è intervenuto Hugo Maradona, fratello del Pibe, su Radio Kiss Kiss per commentare le sue parole.

Si è cercato anche di avere un confronto con Filippo Facci durante il collegamento ma senza successo. Il conduttore, Valter De Maggio, ha spiegato che non ha voluto parlare.

“Facci ci dice che lui ha un’opinione, lui per sensibilità in presenza di Hugo non vuole intervenire” così ha spiegato De Maggio il rifiuto del giornalista a intervenire.

Hugo Maradona ha poi parlato della trasmissione di Italia 1: “Che programma è? Allora io intervengo a Tiki Taka e dico tutto ciò che voglio senza essere fermato?“

Non sono tardate ad arrivare le scuse di Piero Chiambretti, presentatore della trasmissione: “Noi non siamo responsabili di ciò che dicono gli ospiti, noi possiamo solo scusarci con Hugo Maradona ma Facci è responsabile delle sue azioni. Invito Hugo alla trasmissione”.

Filippo Facci ha rotto il silenzio e ha commentato le sue parole: “Perché dovrei scusarmi con un popolo intero se dico ciò che penso? Lui era un drogato che si era “inciccionito” e l’ho chiamato ladro in occasione del gol con la mano. Era un ladro, ciccione e drogato e questo lo sanno tutti. Io sono responsabile delle mie opinioni a seconda degli interlocutori“