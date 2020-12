CONVOCATI INTER NAPOLI – Il Napoli ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per la partita di Serie A di domani sera a San Siro contro l’Inter.

Convocati Inter Napoli, assente Osimhen

Spicca l’assenza dalla lista dei convocati di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ex Lille è in Belgio per sottoporsi a delle speciali sedute di fisioterapia e punta al recupero tra la fine del 2020 e l’inizio dell’anno nuovo. Detto del nigeriano, per il resto la squadra è al completo, starà solo a Rino Gattuso fare le scelte per il match. I principali ballottaggi sono a centrocampo, a partire dalla composizione dello stesso: a due o a tre. Zielinski sembra l’unico sicuro del posto dal primo minuti, mentre invece dovranno lottare per una maglia da titolare Fabian Ruiz, Bakayoko e Demme. Più indietro nelle gerarchie Lobotka, con Elmas invece che è il rincalzo sulla trequarti.

Inter costretta a rinunciare a due calciatori contro il Napoli

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte è stato molto chiaro in conferenza stampa: “Infortunati? Sanchez è uscito con un problema all’adduttore, difficilmente sarà recuperabile. Per Vidal, ha avuto una distrazione di primo grado, sta lavorando bene. Sta recuperando però penso che domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare, rischieremo di perderlo per un altro mese. Bisognerà avere pazienza”.