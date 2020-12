AVVERSARIE NAPOLI EUROPA LEAGUE – Grazie al pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha vinto il proprio girone di Europa League, presentandosi ai sorteggi dell’urna di Nyon da testa di serie. Ciò significa che l’avversaria degli azzurri sarà una tra le seconde classificate dei gironi di Europa League e una delle quattro peggiori terze dei gironi di Champions League. Nonostante ciò, il sorteggio non sarà esente da pericoli per gli azzurri, che rischiano comunque un accoppiamento complicato.

Le date dei sorteggi

Ora tutti gli occhi sono rivolti al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Alle ore 13 del 14 dicembre 2020, andrà in scena a Nyon il sorteggio. Prima del sorteggio di Europa League si attenderà la conclusione del sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Sorteggi Europa League diretta tv

I sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League e per i sedicesimi di Europa League saranno trasmessi in diretta su Sky. Tali sorteggi saranno visibili ovviamente anche sull’app SkyGo ed inoltre saranno visibili in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre.

Sorteggi Europa League, le possibili avversarie del Napoli

Sono terminate tutte le partite dei gironi di Europa League, tranne Villareal-Qarabag che è ininfluente ai fini della classifica. Il quadro completo di tutte le qualificate, più le squadre scese dalla Champions League, è il seguente:

Red Bull Salisburgo (retrocessa dalla Champions)

Olympiakos (retrocessa dalla Champions)

Krasnodar (retrocessa dalla Champions)

Dinamo Kiev (retrocessa dalla Champions)

Young Boys

Molde

Slavia Praga

Benfica

Granada

Braga

Lille

Maccabi Tel Aviv

Antwerp

Wolfsberger

Stella Rossa

Le avversarie più temibili nell’urna di Nyon per gli azzurri sono svariate: tra le peggiori avversarie possibili ci sono Lille, Benfica e Red Bull Salisburgo. Tra le più abbordabili invece Molde, Antwerp e Stella Rossa. Chi sarà la prossima avversaria del Napoli? Non ci resta che aspettare il 14 dicembre per scoprirlo.