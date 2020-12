INFORTUNIO NEYMAR – Arrivano bruttissime notizie per il Paris Saint-Germain, il club infatti non ha solo rimediato una sconfitta casalinga contro il Lione ma si è aggiunto anche l’infortunio bruttissimo di Neymar Jr proprio all’ultimissimo minuto di partita.

Il talento brasiliano è stato falciato duramente da Thiago Mendes, quest’ultimo poi espulso per la gravità del fallo commesso. Ecco alcune immagini del bruttissimo intervento sul brasiliano del PSG:

Non è il primo infortunio rimediato dal numero 10 del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. Quest’ultimo si è fratturato già ben due volte il metatarso, restando lontano dai campi di gioco per tanti mesi. Nell’ultimo periodo Neymar stava mostrando una forma smagliante, bisognerà adesso vedere cosa salterà fuori dai controlli che verranno effettuati con ogni probabilità nella giornata di domani.

Il PSG nei prossimi giorni avrà diversi impegni importanti. I parigini dovranno affrontare Lorient, Lille e Stasburgo prima della fine di dicembre. La speranza della società e dei tifosi della capitale francese è sicuramente quella di riavere il loro talento prima degli ottavi di Champions League. Domani ci saranno i sorteggi e si scoprirà quale sarà la rivale della squadra allenata da Thomas Tuchel.

Neymar dovrà sostenere visite dettagliate per scoprire la gravità del suo infortunio alla caviglia. Proprio il brasiliano negli ultimi giorni era stato anche riaccostato al Barcellona per il futuro. Quello che però è importante adesso è di rimettersi in sesto il prima possibile per tornare a brillare e per tornare a caricarsi il PSG sulle spalle insieme a Mbappè e compagnia. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni con la speranza che non si tratti di una tempistica troppo lunga per l’ex blaugrana e Santos.