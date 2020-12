MARADONA JR BARBARA D’URSO – Diego Armando Maradona JR è stato ospite durante la trasmissione di Barbar D’Urso su Canale 5 per parlare della morte di papà Diego. In sua compagnia anche sua madre Cristiana Sinagra. Ancora difficile da accettare per loro tutto quello che è sucesso.

Queste le parole del figlio di Diego Armando Maradona sulla guerra in corso per l’eredità di suo padre: “Ci sarebbero tantissime cose da dire, quello che ha detto mia madre è vero. Ogni giorno in Argentina escono programmi che cominciano a parlare di mio padre. Per quanto riguarda l’intervista riguardante questo figlio illegittimo di Santiago. Qualora dovesse uscire una verità su questa affermazione io non ho problemi ad accoglierlo. Fin quando io sono in vita, il corpo di mio padre non si tocca”.

“Io per rispetto ai figli, alla famiglia e al dolore non voglio entrare in alcuni dettagli sulla morte di Diego. La realtà è che tutte le notizie che arrivano spesso non sono reali. Quel video che gira di Diego che parla delle sue figlie è un filmato vecchio dopo un litigio con queste ultime. Escono tante voci dall’Argentina ma posso garantirvi che non c’è verità”.

INTERVISTA FIGLIO ILLEGGITTIMO MARADONA

Santiago Clara, è uno dei figli illegittimo di Diego: “Dal 2004 abbiamo cominciato i processi per il riconoscimento. Ora che è successo tutto questo sarà difficile dimostrarlo. Non voglio chiedere di riesumare la salma ma per trovare la mia identità è necessario e allora che sia fatto per me e per mia madre“.

