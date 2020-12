Costacurta è sicuro: “Lazio-Bayern? I tedeschi non saranno contenti. L’Atalanta è inferiore al Real, ma…”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista Sky, ha parlato dopo il sorteggio di Champions League che vedrà impegnate tre squadre italiane, ovvero Juventus, Lazio e Atalanta:

“Lazio-Bayern? Loro sicuramente non saranno contenti, sanno che incontrano una squadra vera come la Lazio. Juventus-Porto? La Juventus ha tempo per migliorare. Il Porto è già inferiore, la Juve però da qui a febbraio avrà tempo per ampliare ancora il divario.

Atalanta-Real Madrid? Negli ultimi anni il Real anche in Champions non è andato benissimo, l’Atalanta è inferiore ma se il Real rimane quello di adesso… Il non essere al Bernabeu sposta in un senso e nell’altro per qualcuno, anche se Benzema e Ramos si caricherebbero anche nel campetto di provincia, anche quando vanno in palestra da soli”.