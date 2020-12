BOLOGNA RITIRO – Decisione drastica da parte di Sinisa Mihajlovic, annunciata in diretta ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta subita in casa dal suo Bologna contro la Roma per 1-5. I felsinei andranno in ritiro fino a Natale, per decisione del suo allenatore, dopo la pessima prestazione di oggi.

Bologna ritiro, lo sfogo di Mihajlovic su Sky

“Ci mancano un sacco di giocatori e questo sarebbe un problema anche con rose più complete della nostra. Il primo tempo è stato disastroso, sembravamo gli scapoli-ammogliati, non abbiamo pressato bene ed eravamo sempre lontano dagli uomini“

“Non mi sento responsabile per la prestazione di oggi. Non avevamo preparato la partita così, dovevamo essere più coraggiosi. Siamo stati poco intensi, non abbiamo commesso un fallo: non mi do responsabilità, per questo da domani andiamo in ritiro fino a Natale, così ci schiariamo per bene le idee. Se non mettiamo in campo la giusta aggressività contro squadre più forti succede questo. Questo non va bene e non va sottovalutato: si può perdere ma non in questo modo. Abbiamo preso gol e non c’è uno in campo che si arrabbia. Come ci si riprende? Cominciamo dal ritiro, poi sarà necessario lavorare molto. Nel secondo tempo, a uomo, è andata un po’ meglio ma loro hanno praticamente smesso di giocare. A me queste figure non piacciono. Pensare a salvarsi? Non c’è bisogno di un ingegnere nucleare per capirlo, non mi servivano cinque gol per capirlo”

Ritiro Bologna, quali partite giocheranno i rossoblù

Prima di Natale, data in cui si colluderà il ritiro, il Bologna dovrà disputare tre match di Serie A. Mercoledì Mihajlovic e i suoi dovranno affrontare la neo promossa Spezia, che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione. Poi domenica sarà il turno della trasferta di Torino contro i granata, che sono ormai da tempo con le spalle al muro. Infine nell’antivigilia di Natale, il Bologna dovrà affrontare l’Atalanta in casa al Dall’Ara. Tre partite da affrontare nel corso di questo ritiro, tre partite che diranno molto sul futuro della stagione del Bologna.

