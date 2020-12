Morte Maradona: Dalma e Giannina ammesse come parte lesa

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulle ultime notizie riguardanti la morte di Maradona e su tutte vicende legate ad essa, di seguito quanto estratto dall’articolo dei colleghi:

“Le due figlie del pibe de oro Dalma e Giannina sono state ammesse come “parte lesa” dai giudici che indagano sul decesso di Diego Armando Maradona. Potranno nominare periti ed avranno accesso agli atti dell’indagine. Ma le due figlie sono andate oltre. Hanno dato la propria disponibilità al test del DNA per valutare se sono fondate le istanze di due presunti fratelli, Santiago Lara e Magalì, da poco maggiorenni. L’ex compagna del pibe, Rocio Oliva, non ha voluto commentare la notizia riguardante l’azione legale avviata prima del decesso di Maradona per ricevere “un risarcimento” dopo la relazione di sei anni trascorsi con Maradona: ” Questo non è il momento, non sto pensando alla successione”.