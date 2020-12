GdS – Gattuso non contento del gioco della sua squadra, nonostante i risultati

Gattuso non è del tutto contento di come sta giocando il Napoli, nonostante i risultati positivi arrivati finora in stagione. Ecco quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Fin qui la sua squadra ha convinto soltanto in parte. La questione caratteriale c’entra parecchio, spesso i giocatori non evidenziano la convinzione e la determinazione necessaria per avere ragione dell’avversario. Il lavoro di Gattuso è stato sostenuto dai risultati, ma lui stesso non è per niente contento del gioco che esprimono i suoi”.