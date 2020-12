CdS – Osimhen salta Sampdoria e Inter ma vuole tornare prima di Natale

Victor Osimhen è fermo ormai da 6 partite, 7 con quella di oggi contro la Sampdoria. Il centravanti nigeriano ha subito un infortunio alla spalla contro la Sierra Leone nell’ultima gara giocata con la sua nazionale e da quel giorno non ha più giocato una partita. Si pensava fosse una cosa da poco conto e invece il problema lo ha tenuto fuori dal campo più del previsto. La cosa peggiore è che non ci sono tempi di recupero certi. Quel che è sicuro è che Osimhen salterà la gara di oggi contro la Sampdoria e quella contro l’Inter. Il centravanti vuole tornare e sta facendo di tutto per farlo prima di Natale. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

