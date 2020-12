CdS – Mertens stringe i denti nonostante i problemi alla spalla: con la Samp sarà titolare

Dries Mertens aveva preoccupato un po’ l’ambiente azzurri dopo una brutta caduta contro la Real Sociedad. L’attaccante del Napoli ha dovuto subire le cure del dottor Canonico alla spalla sinistra che già in passato gli ha dato problemi. In questo momento Gattuso non può far a meno di lui e il belga lo sa bene. È per questo che Dries stringerà i denti e scenderà in campo titolare anche oggi contro la Sampdoria, nonostante il problema alla spalla. Lo scrive il Corriere dello Sport.

