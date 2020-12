CdM – Osimhen, il Napoli farà di tutto per averlo al massimo per la Supercoppa italiana contro la Juve

L’obiettivo è quello di recuperare quanto più presto Victor Osimhen. Il Napoli, però, non ha intenzione di forzare e di mettere a rischio le sue condizioni, valutando il fatto che tra poco più di un mese ci sarà la finale di Supercoppa Italia contro la Juventus. Gli azzurri vogliono averlo al massimo per quella partita, ciò significa che deve riuscire anche a mettere minuti utili nelle gambe prima del 20 gennaio. Ecco quanto spiega il Corriere del Mezzogiorno:

“Ci sono state delle complicazioni dopo la lussazione anteriore alla spalla destra, con danni a tre nervi del braccio. Il percorso di riabilitazione procede in maniera brillante ma c’è bisogno di altro tempo. Il rientro in gruppo avverrà in modo graduale, a gennaio 2021 prima per una porzione d’allenamento e poi per una seduta intera, e bisognerà gestire sotto il profilo fisico e mentale il ritorno al campo, alla contesa agonistica. L’obiettivo del Napoli è averlo al massimo della forma per metà gennaio, quando ci sarà anche la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus (20 gennaio 2021, ndr)”.