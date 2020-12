Alvino: “L’obiettivo è riavere Osimhen alla prima nel 2021, ma per Napoli-Torino un pensierino c’è”

Infortunio Osimhen, Carlo Alvino dice la sua a Radio Kiss Kiss Napoli. Le notizie non sono buone, ma un pensiero di vederlo in campo il 23 dicembre contro il Torino c’è. Di sicuro, salterà le due partite più toste di questo periodo: Inter e Lazio, entrambe in trasferta.

Alvino dice: “Il Napoli non intende rischiarlo, ma su Napoli-Torino, ultima dell’anno, un pensierino lo farei. Sempre d’accordo con il ragazzo e con gli staff, per non correre il rischio di ricaduta, il Napoli deciderà con calma per un recupero totale. La delicatezza dell’infortunio è evidente e nessuno vuole correre il rischio, sono tutti d’accordo sull’aspettare qualche giorno in più, l’obiettivo è averlo per la prima nel 2021, ma forse con il Torino”.