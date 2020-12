Sampdoria, Ranieri: “Napoli squadra di campioni, hanno rapidità in avanti. Maradona? Ha dato vita a un popolo, provai a farlo tornare in azzurro”

L’allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club blucerchiato alla vigilia del match di campionato con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“L’intitolazione dello stadio a Diego Armando Maradona? Credo sia una cosa molto bella che il Comune, il Sindaco, l’opinione pubblica e tutti quanti abbiano deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona. Oltre a esser stato un campione stupendo a livello mondiale, è stato un po’ l’anima di Napoli. Ha dato vita a tutto un popolo, per cui credo che sia molto bello questo.

Un ricordo di Maradona? Il primo anno che andai a Napoli provammo con Ciro Ferrara a convincerlo a tornare. Parlammo due volte quando stavamo in ritiro ma lui aveva deciso di non tornare più. Mi dispiacque molto perchè sarebbe stato molto bello allenare un giocatore come lui.

Che Napoli mi aspetto? Il Napoli ha perso soltanto una partita a tavolino con la Juventus e quella con il Milan (c’è anche il Sassuolo, ndr). Affronteremo una squadra compatta che ha delle buone geometrie e il carattere di Rino Gattuso. Dovremo fare una gara volitiva, con determinazione, passione e spirito di sacrificio perché dobbiamo far punti. Quale sarà l’insidia maggiore? Saranno dei tanti campioni che il Napoli ha, della velocità di esecuzione. Hanno una velocità notevole in avanti. Sono rapidi e veloci con alta qualità. Noi dovremmo essere compatti e attentissimi ad ogni circostanza”.