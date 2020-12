RAI – Il Napoli regala Llorente: la Sampdoria club più interessato, ma piace anche al Benevento. Va convinto il giocatore

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando le ultime notizie riguardanti la cessione di Llorente. Ecco quanto evidenziato:

“Parlare con la Sampdoria per Llorente? Le due società non devono parlare, perché il Napoli lo regala. La Samp deve convincere il giocatore parlando con il fratello agente e con Trimboli. Sul giocatore c’è anche il Benevento, ma Llorente non ha ancora deciso”.