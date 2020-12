TMW – Napoli convinto da Bakayoko: si studia la strategia per acquistarlo a giugno

Il giornalista di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, ha parlato delle manovre del Napoli in vista del mercato di gennaio nel suo editoriale. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli guarda molto anche al futuro. Bakayoko si è inserito alla grande negli schemi di Gattuso ed è diventato un giocatore molto importante. E l’idea di provare ad acquistarlo a giugno comincia a essere concreta. Il discorso non è semplice anche per le richieste del Chelsea e l’ingaggio. Il Napoli sta valutando la strategia da adottare e in questi mesi cercherà di trovare la strada giusta”.