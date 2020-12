UFFICIALE – Convocati Sampdoria: ci sono gli ex Tonelli e Gabbiadini, assenti tre giocatori

La Sampdoria è arrivata a Napoli nelle scorse ore, in vista del match di Serie A in programma per domani allo stadio “Maradona”. Il tecnico Ranieri deve rinunciare a qualche calciatore, saranno infatti assenti Keita Baldé, Bereszynski e Prelec. Recuperati invece Tonelli e Gabbiadini, almeno per la panchina.

Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.