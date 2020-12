Callejon criticato alla Fiorentina, Prandelli lo difende: “Giocatore di caratura internazionale, ci sono solo dubbi sulla tenuta fisica”

L’ex calciatore del Napoli, José Maria Callejon, non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura alla Fiorentina. Non al meglio della forma, anche a causa del Covid, ha attirato le critiche di parte della tifoseria viola. Il tecnico Cesare Prandelli ha comunque difeso lo spagnolo in conferenza stampa:

“È un giocatore di caratura internazionale, non ho dubbi a riguardo. Gli unici sono sulla tenuta, ma c’è la possibilità di fare 5 cambi. In questo momento può essere criticato, ma col Genoa ha dato due palle gol”.