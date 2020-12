WANDA NARA LITTIZZETTO – Luciana Littizzetto, nota presentatrice, ha commentato le fotografie pubblicate da Wanda Nara, attuale compagna di Mauro Icardi, e la showgirl argentina non ha preso di buon gusto le dichiarazioni probabilmente evitabili nei suoi confronti.

La notizia arriva dalle pagine del quotidiano Il Tempo, che riporta una commento pubblicato (e poi successivamente rimosso) da Wanda Nara nelle storie del suo profilo Instagram. L’argentina, che festeggia 34 anni, non si era ancora espressa dopo la bufera mediatica innescatasi dopo lo show di Luciana Littizzetto al programma televisivo Che Tempo che fa.

LITTIZZETTO BATTUTA

WANDA NARA IN COMPAGNIA DI MAURO ICARDI

Volendo scherzare su un’immagine della moglie e agente del calciatore Icardi, ritratta nuda a cavallo, la comica aveva detto: «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo». Le frasi – ritenute da molti di cattivo gusto – hanno subito sollevato un polverone in rete. A distanza di qualche giorno è arrivata la reazione della diretta interessata che ha annunciato azioni legali: «Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente».

LEGGI ANCHE: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUI SORTEGGI DEL NAPOLI

WANDA NARA LITTIZZETTO CAVALLO

Seguiranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi giorni dovuti alla discussione nata a causa di una battuta di Luciana Littizzetto. Si attende la decisione di Wanda Nara che pare aver optato per le vie legali nei confronti della comica. I follower della compagna dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi sono tutti dalla parte dell’argentina e probabilmente non vedono l’ora di sapere come andrà a finire questa storia.