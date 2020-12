SORTEGGI EUROPA LEAGUE – Anche se la fase a gironi è ancora nel vivo, l’ultima giornata delineerà chi passerà ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League ed è tempo, per tutti, di studiare le possibili contendenti al titolo.

Le date

Alle ore 13 del 14 dicembre 2020, andrà in scena a Nyon il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Si attenderà quindi la conclusione del sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League prima di procedere.

Sorteggi Europa League diretta tv

Non è stata annunciata ancora ufficialmente l’emittente televisiva che trasmetterà in diretta il sorteggio dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League, ma sarà certamente visibile in diretta su Sky che detiene i diritti della competizione.

In alternativa, per seguire in diretta i sorteggi sarà possibile far riferimento al sito ufficiale UEFA e fare affidamento alla diretta testuale che sarà presente sul nostro sito.

Sorteggi Europa League: squadre attualmente qualificate

Sono 19 le squadre che attualmente possono ritenersi già qualificate ai sedicesimi di finale di UEFA Europa League e tra queste vi troviamo, per le italiane, Roma e Milan in attesa della sfida dei partenopei contro la Real Sociedad in un girone che può ancora rivelare colpi di scena. Di seguito, l’elenco puntato:

Arsenal

Leicester City

Hoffenheim

Roma

Braga

Stella Rossa

Villarreal

Anversa

Dinamo Zagabria

Milan

Lille

Tottenham

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Benfica

Rangers

Granada

PSV

Krasnodar (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Red Bull Salisburgo (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Shaktar Donetsk (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Olympiakos (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Ajax (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Club Brugge (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Dinamo Kiev (retrocessa dalla Champions)

(retrocessa dalla Champions) Manchester United (retrocessa dalla Champions)

Sorteggi Europa League, le possibili avversarie del Napoli

Il Napoli, in quanto testa di serie, potrà pescare nell’urna di Nyon tutte le seconde classificare dei gironi di Europa League più le quattro peggiori “terze” dei gironi di Champions League. Di seguito le possibili avversarie del Napoli:

Red Bull Salisburgo (retrocessa dalla Champions), Olympiakos (retrocessa dalla Champions), Krasnodar (retrocessa dalla Champions), Dinamo Kiev (retrocessa dalla Champions),

Regolamento per i club retrocessi dalla Champions

Il sorteggio di regola comprende le teste di serie e le “non” teste di serie.

Rientrano nella prima categoria le dodici squadre che hanno ottenuto la prima posizione nei gironi e le quattro migliori squadre retrocesse dalla Champions League. Le squadre teste di serie avranno il vantaggio di giocare il match di ritorno in casa.

Le “non” teste di serie saranno le ulteriori 12 che non sono andate oltre la seconda posizione alle quali si aggiungeranno le quattro peggiori squadre retrocesse dalla Champions League.

Il regolamento inoltre prevede che nessuna squadra possa affrontare un club dello stesso girone o della stessa federazione nazionale.

Le gare di andata e ritorno sono in programma, rispettivamente, per i giorni 18 febbraio 2021 e 25 febbraio 2021.