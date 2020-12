Osimhen ancora out: terapie e lavoro personalizzato a Castel Volturno. Malcuit torna in gruppo

Il Napoli comunica sul proprio sito le ultime sugli infortunati: le condizioni di Osimhen preoccupano ancora, l’infortunio alla spalla non è totalmente rientrato. Si legge:

“Dopo il match contro il Real Sociedad e il passaggio ai sedicesimi di Europa League, il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria per la undicesima giornata di Serie A. Giornata di riposo per coloro che hanno giocato ieri dall’inizio contro il Real Sociedad.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, riscaldamento e seduta tecnica. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazione di tiri in porta. Terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra per Osimhen. Malcuit è rientrato in gruppo”.