Llorente Sampdoria/ Fernando Llorente si trova sull’orlo del baratro ed un enorme e profonda voragine, quella dell’addio, giganteggia davanti ai suoi stessi occhi. Resterà al Napoli o volerà a Firenze per indossare la maglia della Viola?

Il reparto offensivo della compagine toscana non è sicuramente uno dei più prolifici. Proprio per questo cominciano i primi movimenti sul mercato della finestra invernale alla ricerca di un bomber. Tenendo conto di ciò che è stato rilasciato da Calciomercato.it, ci sono stati degli approcci tra la società gigliata e il procuratore del calciatore.

LLORENTE SAMPDORIA

Llorente non simboleggia certo una pedina indispensabile dello scacchiere tattico di mister Gattuso. Se dovesse andar via a gennaio, il Napoli sta valutando l’ipotesi di non reclamare una cifra spropositata, ma un ponderato indennizzo. Tutto ciò, escludendo il valore del calciatore spagnolo.

Inoltre, a “Radio Kiss Kiss Napoli” il giornalista sportivo Ciro Venerato ha rivelato alcune informazione riguardo l’attaccante azzurro: “La Sampdoria ha offerto 6 mesi di contratto da gennaio a giugno a Llorente e ora aspetta la risposta del calciatore. Il Napoli ha accettato. Ci sono anche interessamenti del Benevento ma la Samp è in vantaggio. La firma di Gattuso ancora non c’è, i legali stanno ancora verificando alcuni dettagli”.

Sul calciatore ci sono svariati club, tra cui Benevento, Parma e Genoa in Italia. All’estero, si segnala l’interesse della Real Sociedad, che fino a pochi giorni fa intendeva scaricare di fatto Willian Josè. Il goal contro il Napoli può invece rappresentare la svolta. Ma il cuore basco di Llorente può convincerlo ad accettare anche la corte eventuale dell’Athletic Bilbao, in cui è cresciuto. Al momento, piste secondarie: la Sampdoria sembra in vantaggio.

MILIK ATLETICO MADRID FIORENTINA

E Milik dove va? Per ora, da nessuna parte. Nessuna squadra infatti ha mosso concreti passi in avanti. La Roma si è defilata dopo aver confermato Dzeko e preso Borja Mayoral, la Juve ha Morata, il Tottenham Kane e Vinicius. Dove può finire? Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss, prova a rispondere a questa domanda: “Per ora, nessuna squadra ha fatto passi falsi per Milik, ci sono stati colloqui informali con i suoi agenti. Non c’è nulla di approfondito. Atletico Madrid e Fiorentina stanno cercando un attaccante ma al momento non ci sono trattative reali”.