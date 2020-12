GdS – Napoli-Sociedad: “Qualcuno da lassù sembra che dia una mano alla squadra di Gattuso”

Il Napoli pareggia 1-1 con la Real Sociedad e per la Gazzetta gli spagnoli potevano uscire anche vincitori dal Diego Armando Maradona, se non fosse stato per un aiuto “dall’alto”:

“Benvenuti allo stadio Diego Armando Maradona, nuovo amuleto di Napoli e del Napoli. In una serata piovosa e complicata, el Pibe sembra metterci la Mano de Dios nel condurre la sua squadra ai sedicesimi di Europa League. Perché questa Real Sociedad, pur priva dei giocatori migliori – David Silva e Oyarzabal – si è presentata a Fuorigrotta con un assetto aggressivo ed efficace che in avvio mette in crisi la difesa azzurra costruendo almeno tre palle gol nitide in 20’ e nel finale raggiunge il pari, meritato. Ci vuole il miglior Ospina in due occasioni e soprattutto… la buona sorte. Già perché quando Portu tira a lato con la porta vuota e spalancata sembra che qualcuno da lassù dia una mano alla squadra di Gattuso, che poi comunque merita di vincere il girone”.