GdS – Inter, segnale di compattezza da parte di Zhang: il club è dalla parte di Antonio Conte

L’eliminazione dall’Europa, sancita dopo il pareggio interno dell’Inter contro lo Shaktar, rischia di avere ripercussioni pesanti in casa nerazzurra per quanto riguarda il prosieguo del campionato ed è ovvio che, di fronte ad un flop come questo, anche la posizione dell’allenatore rischia di diventare meno salda.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, la dirigenza dell’Inter avrebbe preso la decisione, ferma e decisa, di sostenere Antonio Conte: “La scelta è molto forte e chiara, il club sta con l’allenatore anche dopo l’eliminazione in Champions. Così vengono allontanate le voci di addio emerse nel pomeriggio di ieri“, scrive la rosea, che sottolinea come questa scelta sia un modo anche per dare un segnale di compattezza ad un ambiente che potrebbe risentire, e non poco, della mancata qualificazione agli ottavi.