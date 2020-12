Benevento, Roberto Insigne: “Io e Lorenzo ispirati da Del Piero. Il mio sogno? Scudetto al Napoli e Benevento salvo”

Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo, ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’attaccante partenopeo, adesso nelle file del Benevento, ha parlato della sua esperienza al Napoli, del rapporto con Lorenzo e di Del Piero, calciatore che ispirato entrambi fin da bambini. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci restò male quando il Napoli dopo tanti prestiti decise di cederla? No, perché in fondo ero preparato e poi a Benevento ero già stato un anno e mi ero trovato benissimo. Questa è una società ambiziosa con un grande presidente. E la piazza è simile a Napoli, si vive per il calcio”.

“Che rapporto ha con Lorenzo? Molto stretto, ci sentiamo spesso. Ha visto il tatuaggio che ha voluto con l’immagine di Maradona? È andato dal mio tatuatore e mi ha chiamato mentre era da lui. Abbiamo altri due fratelli: Antonio gioca in Promozione, mentre Marco aveva talento, ma era svogliato e adesso lavora a Trenitalia”.

“Lei e Lorenzo avete giocato insieme, avete segnato nella stessa partita (Benevento-Napoli 1-2). Qual è il prossimo sogno da realizzare? Eh, ce l’ho in testa: scudetto al Napoli e Benevento salvo. Cosa è più probabile? Mi viene da dire il tricolore per Lorenzo”.

“L’idolo di Lorenzo era Del Piero. E il suo? Lo stesso: Ale ha ispirato entrambi. Anche se adesso io, che sono un po’ più giovane, ho Lorenzo come modello”.