Ora è ufficiale. David Silva e Oyarzabal salteranno la sfida di domani sera al San Paolo. La Real Sociedad, dunque, sarà orfana dei suoi più grandi talenti. Non per questo, però, gli azzurri dovranno sottovalutare una gara che si prospetta dura e complicata e molto importante per il prosieguo in Europa. Ecco i convocati della Real Sociedad:

