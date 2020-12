SCHERZO PANDEV – Goran Pandev, che da poco ha scritto la storia con la Macedonia, è stato vittima di uno scherzo da parte della redazione de Le Iene. Ieri sera è andata in onda la trasmissione nella quale Goran è diventato uno dei protagonisti principali, insieme ad alcuni suoi compagni di squadra.

SCHERZO PANDEV, TRASFERIMENO IN INDIA

Goran Pandev era a cena con degli amici di squadra. Tra questi Domenico Criscito, Mattia Perin, Davide Biraschi e Stefano Sturato. Tra questi il più beccato dai compagni è stato Biraschi, sul quale i compagni si sono divertiti, prendendolo in giro per le sue qualità tecniche messe in discussione da Pandev e gli altri. In un clima totalmente disteso, tra un bicchiere di buon vino e un altro, arriva la chiamata del procuratore dell’attaccante macedone, Leonardo Corsi. “Preziosi ha trovato l’accordo con il Chennaiyin, in India. Tu guadagnerai 76mila euro a stagione ma alla fine l’esperienza durerà soltanto tre anni”. Così Goran è andato su tutte le furie e se l’è presa con il suo procuratore che, però, gli ha ribadito la convenienza dell’affare.

Attualmente l’attaccante del Genoa guadagna 350mila euro a stagione e, dunque, gli sarebbe stato assicurato un contratto di 76mila euro all’anno per tre campionati. Ma Pandev ha detto subito al suo agente che avrebbe smesso nel caso in cui Preziosi avrebbe pensato di cederlo seriamente.

L’INCONTRO COI TIFOSI

Così, dopo poco tempo dalla telefonata, giunge un gruppo di tifosi genoani con striscioni e intonando cori sotto casa di Criscito, il capitano del Genoa, dove i giocatori erano a cena. “Traditore, vattene” hanno gridato a Goran Pandev e gli hanno chiesto di scendere per parlare con loro. Così Goran, impaurito, ha chiesto ai suoi amici di squadra di accompagnarlo giù per non rischiare nulla. Poco dopo il colloquio coi tifosi, però, arriva la redazione de Le Iene a smascherare lo scherzo con Pandev che ha reagito bene, tutto sommato, stando alla burla dei nostri colleghi.