Non solo il Napoli, quante squadre su Ricci: Milan e Juventus osservano il talento dell’Empoli

I nomi di alcuni calciatori sono incessantemente tirati in ballo in sede di calciomercato. È il caso di Samuele Ricci, con la possibilità di un eventuale approdo al Napoli che sembra affievolirsi repentinamente.

Il giovane originario di Pontedera aveva già preso in considerazione l’ipotesi di salutare il club toscano per sbarcare in nuova compagine; tanto è vero che anche l’Empoli aveva cominciato i suoi primi passi sul mercato per tentare di sostituirlo nel migliore dei modi. Pare che lo sviluppo della vicenda, però, sia sorprendente mutato. Epilogo differente in vista?

“Con il Napoli ne abbiamo parlato ad aprile, poi più nulla“, si esprime così a riguardo il presidente toscano, Fabrizio Corsi. Juventus e Milan parevano interessate al profilo di Ricci, il Napoli era ritenuto il club più vicino al giovane centrocampista. “Questo matrimonio non s’ha da fare” o la maglia del Napoli sarà la prossima “camiseta” che Ricci indosserà?