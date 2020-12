Il Mattino – Rinnovo Insigne, non c’è fretta: “Se ne parlerà a fine stagione quando sarà definito il quadro economico per i prossimi tre anni”

Lorenzo Insigne e il Napoli, una storia d’amore destinata a continuare ancora, magari fino alla fine della carriera dello ‘scugnizzo’ di Frattamaggiore. Una delle poche bandiere in circolazione, il numero 24 azzurro non ha fretta di rinnovare il suo contratto col club partenopeo. Lo spiega l’edizione odierna de Il Mattino:

“Prolungare il contratto con il Napoli significherebbe legarsi praticamente a vita in maglia azzurra e diventare sempre più una bandiera come lo sono stati Totti con la Roma e Del Piero con la Juventus. Un discorso che verrà affrontato con calma, non c’è fretta da parte sua e del suo entourage. E anche il Napoli non ha fretta e affronterà il discorso del rinnovo con il capitano a fine stagione quando sarà più definito il quadro economico del club azzurro per i prossimi tre anni, tenendo presente la crisi legata al Covid e alla luce di quelli che saranno i nuovi introiti per i diritti tv e i discorsi legati ad altri introiti”.