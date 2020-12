Il Mattino – Il Napoli può guadagnare altri milioni con la qualificazione di domani sera

L’Europa League per il Napoli resta una competizione fondamentale. E non solo per la possibilità di vincere la Coppa in sé e per sé ma anche per l’aspetto economico. Gli azzurri hanno già incassato 4,6 mln dal loro cammino europeo e il passaggio del turno ne porterebbe altri. Oltre 2 milioni di euro (500mila per la vittoria, 570mila per il passaggio del turno e 1 milione per il primo posto nel girone), spiega l’edizione odierna de Il Mattino. La vittoria della competizione porterebbe circa 20 milioni di euro nelle casse azzurre. Ecco perché è fondamentale cercare di arrivare fino alla fine di questa prestigiosa Coppa.

