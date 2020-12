Feltri su Maradona: “Non condivido le critiche. Diego va giudicato per quello che di poetico ci ha dato. Solo un padreterno come lui poteva segnare un gol con la mano”

Vittorio Feltri dice la sua su Diego Armando Maradona. Ecco quanto riportato su Libero:

“Ho letto sul mirabile giocatore critiche aspre relative alla sua condotta di individuo scapestrato. Non le condivido, anzi non le prendo sul serio. Perché per me Maradona va giudicato per quello che è stato in grado di fare sull’erba degli stadi, qualcosa di fantastico, o di poetico, e non me ne frega niente se la sera sbandava sotto l’effetto della droga, se scopava di qua e di là, se conduceva una esistenza sregolata.

Gol all’Inghilterra? Non mi accorsi che egli avesse fatto gol con la mano e quando me ne resi conto non ebbi nulla da obiettare. Pensai che solo un padreterno quale Diego potesse segnare una rete tanto bella usando l’arto superiore. Una magia”.