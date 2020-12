Cannavaro a Floro Flores: “Se aggiungono la mia figura al murales vado a cancellarla con la bomboletta”

Da pochi giorni è stata inaugurata la fermata dello metropolitana di Napoli nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, denominata Mostra. Tra i murales presenti in onore dei calciatori che hanno fatto la storia della SSC Napoli non ci sono però alcune figure importanti come quella di Paolo Cannavaro. L’ex difensore azzurro ha sentito Floro Flores a cui ha confessato tutta la sua amarezza. Ecco quanto ha raccontato l’ex attaccante ai microfoni di Sportitalia:

“Ho sentito Paolo Cannavaro per la questione del murales. Non era incazzato, piuttosto era amareggiato. È andato al Napoli nel periodo più buio della società, l’ha riportata dove merita e dopo 22 anni ha alzato un trofeo per questa squadra. Meritava un po’ di considerazione in più. Mi ha detto ‘se adesso aggiungono la mia figura al murales, vado personalmente con la bomboletta e la cancello’ “.