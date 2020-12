Buffon torna su Real-Juve del 2018: “Mi ha ripagato di quel famoso 1-3 oltre il 90′”

Gigi Buffon ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Barcellona della Juventus. Ecco le sue parole:

“Venire qua con gli sfavori del pronostico e ribaltare lo 0-2 è incredibile. Ma le cose non vengono per caso e dopo il famoso 1-3 di Madrid in una delle mie ultime partite con la Juventus arrivato dopo il novantesimo è arrivato questo meritatissimo 0-3”.

“Non è una questione di stimoli differenti tra campionato e champions, perché è normale che per trovare continuità si facciano parte ottime e altre meno. Senz’anima non si vince neanche a biliardino, se troviamo questa continuità noi siamo una squadra forte”.

“Non è giusto fare paragoni con lo scorso anno, ogni stagione è un discorso a parte. Nel parlare in campo dobbiamo trovare un’identità per aiutare i nostri compagni