Allerta meteo a Napoli: è questa la notizia che circola nelle ultime ore in città, dopo che la Protezione Civile ha prorogato l’emergenza di livello arancione per fenomeni metereologici anche per tutta la giornata di domani, mercoledì 9 dicembre. In seguito a tale provvedimento, il sindaco di Napoli de Magistris non ha voluto correre rischi e ha indetto un’emergenza maltempo.

Allerta meteo Napoli: scuole e parchi chiusi

A Napoli, il sindaco de Magistris ha firmato un’ordinanza per la giornata di domani che sancisce la chiusura di scuole e parchi cittadini. I cimiteri invece resteranno aperti. Il provvedimento è arrivato in seguito alla decisione da parte della Protezione Civile di prorogare l’emergenza maltempo in tutta la Campania.

L’ordinanza di de Magistris

Viene riportata di seguito l’ordinanza firmata dal sindaco de Magistris in vista dell’emergenza che interesserà la città di Napoli nella giornata di domani, 9 novembre 2020:

“A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale e valida per domani 9 dicembre, dalle 00.00 alle 23.59 l’amministrazione comunale ha disposto con un’ordinanza a firma del Sindaco la chiusura degli edifici ad uso scolastico (pubblici e privati, di ogni ordine e grado compresi gli asili nidi) con la possibilità di consentire l’accesso ai dirigenti scolastici e al personale dagli stessi individuato nonchè ai tecnici per assicurare le verifiche dei locali e anche degli eventuali danni alle alberature nelle aree pertinenziali ai plessi.

Inoltre è stata disposta dai competenti uffici la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri resteranno aperti. E’ prevista poi la chiusura solo degli impianti sportivi all’aperto per i quali sono previsti allenamenti sportivi indicati dall’ultimo DPCM”.

Allerta meteo: cosa succede in Campania?

Secondo le previsioni anche per tutta la giornata di domani in Campania ci saranno temporali, anche di forte intensità, con raffiche di vento. Il quadro meteo è associato a rischio idrogeologico diffuso con possibilità di frane o colate rapide di detriti o fango, innalzamenti rilevanti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua (quindi con possibilità di inondazione delle aree limitrofe) e allagamenti dei locali interrati o al pian terreno. Prevista, inoltre, la possibilità di caduta massi in aree dove le condizioni idrogeologiche risultino fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli. La situazione è monitorata 24h su 24 dalla Protezione Civile per eventuali criticità; per emergenze è attivo il numero verde 800.232525.

L’allerta è di colore arancione per tutta la regione. Fanno eccezione le aree del Salernitano, che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni, e dove l’allerta meteo è rossa (zone 5, 6 e 8, ovvero Tusciano e Alto Sele, Piana sele e Alto Cilento, Basso Cilento). Resta invece di colore giallo l’allerta per le zone 2 e 4 della regione (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio).